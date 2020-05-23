2020-05-23T06:13:11+03:00
Здоровье

Ученые обнаружили "гены стройности"

Оказалось, что вес человека не полностью зависит от его пищевых привычек
Юлия КЕКОВА
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Ученые обнаружили "гены стройности"Ученые обнаружили "гены стройности"Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В последнее время проблема лишнего веса и ожирения, как с медицинской, так и с экономической стороны, для людей во всем мире становится все более актуальней. Австрийским ученым-генетикам удалось доказать, что при модификации гена ALK у мышей и людей наблюдается снижение веса.

С одной стороны, на набор веса влияют пищевые привычки и отсутствие достаточной физической активности. С другой - прослеживается генетическая доля при увеличении веса.

Отмечается, что несмотря на правильность питания и выполнение упражнений некоторые люди больше, чем другие, склонны набирать килограммы, пишет издание Der Standard.

Экспертам ген ALK уже был известен по онкологическим исследования. Именно он играет важную роль при возникновении рака легких, который в случае мутации способен привести к перепроизводству белков ALK.

Оказалось, что мыши, у которых синтез белка был специально подавлен в гипоталамусе мозга, имели более высокую скорость сжигания жира, вероятно, из-за стимулированной повышенными концентрациями гормона стресса в жировой ткани. Полученные результаты удивили исследователей совпадением с образцами худых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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