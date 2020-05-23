2020-05-23T07:25:12+03:00
В мире

В Китае впервые за сутки не обнаружили ни одного случая заражения коронавирусом

В больницах не умер за это время ни один инфицированный
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Китае нашли только бессимптомных носителейВ Китае нашли только бессимптомных носителейФото: REUTERS
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В Китае впервые с начала года не обнаружили ни одного зараженного коронавирусом. Правда, речь только о зараженных с симптомами.

В КНР начали вести отдельный подсчет бессимптомных носителей - таких людей, в организме которых есть вирус, за те же сутки было 28. Но это меньше, чем днем ранее - 35.

Общее число инфицированных за все время эпидемии достигло 82 971.

Снижение новых случаев заражения в Китае началось с марта, после трех месяцев интенсивной борьбы с заболеваемостью. Китайцы стали первыми, кто столкнулся с новым опасным заболеванием.

В последние полтора месяца основная часть новых зараженных- так называемые завозные случаи. Появились новые группы инфекций в северо-восточных пограничных провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян.

В городе Ухань, откуда распространение болезни началось, с 8 апреля сняли блокировку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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