В Китае впервые за сутки не обнаружили ни одного случая заражения коронавирусом
В Китае впервые с начала года не обнаружили ни одного зараженного коронавирусом. Правда, речь только о зараженных с симптомами.
В КНР начали вести отдельный подсчет бессимптомных носителей - таких людей, в организме которых есть вирус, за те же сутки было 28. Но это меньше, чем днем ранее - 35.
Общее число инфицированных за все время эпидемии достигло 82 971.
Снижение новых случаев заражения в Китае началось с марта, после трех месяцев интенсивной борьбы с заболеваемостью. Китайцы стали первыми, кто столкнулся с новым опасным заболеванием.
В последние полтора месяца основная часть новых зараженных- так называемые завозные случаи. Появились новые группы инфекций в северо-восточных пограничных провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян.
В городе Ухань, откуда распространение болезни началось, с 8 апреля сняли блокировку.
ИСТОЧНИК KP.RU