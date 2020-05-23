Больше 650 добровольцев поучаствуют в испытаниях "Фавипиравира"

23 Май 2020 2020-05-23T07:55:22+03:00

Лекарство от коронавируса в Японии и Китая назвали одним из самых эффективных

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В испытаниях лекарства Фавипиравир в России примут около 650 человек.

Это японская разработка, причем изначально лекарство предназначалось для пациентов со "свиным" гриппом. Но оказалось, что оно эффективно и против других вирусов.

В Китае, где уже получили разрешение на создание аналога, Фавипиравиром лечили зараженных коронавирусом. Их опыт показал - дни течения болезни при приеме препарата сокращаются. Теперь патент получают в России.

- Рядом отечественных фармкомпаний инициированы клинические исследования с целью изучения эффективности и безопасности применения препарата "Фавипиравир" для лечения пациентов с COVID-19, более 650 пациентов примут участие в клинических исследованиях,- сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.

Испытания пройдут в 40 центрах страны, где лечат зараженных коронавирусом: Москве, Казани и других городах.

ИСТОЧНИК KP.RU