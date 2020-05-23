2020-05-23T08:48:12+03:00
Происшествия

В Сергиевом Посаде сгорела большая деревянная церковь

Площадь пожара 400 тысяч квадратных метров
Юлия САЛЬНИКОВА
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К тушению привлекали 27 сотрудников МЧСК тушению привлекали 27 сотрудников МЧСФото: Мария ЛЕНЦ
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В районе подмосковного Сергиева Посада сгорела большая деревянная церковь, площадью около 400 квадратных метров. Здание в деревне Взглядьево, которое пустовало много лет, полностью уничтожено огнем. На момент, когда началось ЧП, в помещении никого не было.

- Здание церкви: отдельно стоящее, деревянное, на момент пожара недействующее. В 07:05 объявлена локализация пожара на площади 400 кв. м,- сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Пламя тушили с помощью семи пожарных машин 24 сотрудника МЧС.

В этом году синоптики прогнозируют засушливое лето, такая погода может стать причиной лесных пожаров. В апреле в Забайкальском крае уже начали полыхать леса - спасатели привлекали авиацию, чтобы сбить пламя.

В Иркутской области составлен прогноз на этот год - пожароопасный сезон в регионе будет длиться до сентября минимум.

ИСТОЧНИК KP.RU

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