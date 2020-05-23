Союзники из НАТО призвали США не выходить из Договора по открытому небу

23 Май 2020 2020-05-23T11:20:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Союзники по НАТО направили в США послов для того, чтобы обсудить ситуацию с Договором по открытому небу. Ранее в Вашингтоне заявили о расторжении военного соглашения с Россией якобы из-за того, что российские самолеты совершали полеты над территорией США. Хотя это и подразумевал договор. Это третье военное соглашение, которое расторгает американское правительство.

- Западные страны мобилизуются для спасения международного договора по открытому небу, из которого США намерены выйти, - сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что действия США говорят не столько об отношениях с Россией, сколько об их желании сбросить с себя обязательства. В Вашингтоне преследуют свои интересы. Расторжение прошлых соглашений в итоге объяснялось разработками США, которые не вписывались в устав договоров.

ИСТОЧНИК KP.RU