Программа "Вести в субботу" не выйдет в эфир из-за коронавируса у сотрудника

23 Май 2020 2020-05-23T12:19:22+03:00

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Коронаиврус оставит зрителей канала "Россия 1" без передачи "Вести в субботу". На этой неделе эфира не будет - телекоманда уходит на самоизоляцию из-за того, что у одного из сотрудников выявили новую инфекцию.

- Правила есть правила. Мы обязаны уйти на самоизоляцию. . А нашему заболевшему - наша (и, надеюсь, всех вас) солидарность, сочувствие, поддержка, - написал в фейсбук ведущий Сергей Брилев.

Он сообщил, что сотрудники сдали тесты на коронавирус, ни у кого больше инфекция не подтверждена. Но две недели каждый должен пробыть на домашнем карантине.

Американская телеведущая из-за ситуации с коронавирусом в прямом эфире не сдержалась и оскорбила президента Дональда Трампа. В США больше всего зараженных в мире. Такой высокий показатель американский лидер назвал "хорошим знаком", якобы это говорит о высоких показателях тестирования. Журналист из-за этого назвала Трампа "больным человеком".

ИСТОЧНИК KP.RU