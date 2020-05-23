Программа "Вести в субботу" не выйдет в эфир из-за коронавируса у сотрудника
Коронаиврус оставит зрителей канала "Россия 1" без передачи "Вести в субботу". На этой неделе эфира не будет - телекоманда уходит на самоизоляцию из-за того, что у одного из сотрудников выявили новую инфекцию.
- Правила есть правила. Мы обязаны уйти на самоизоляцию. . А нашему заболевшему - наша (и, надеюсь, всех вас) солидарность, сочувствие, поддержка, - написал в фейсбук ведущий Сергей Брилев.
Он сообщил, что сотрудники сдали тесты на коронавирус, ни у кого больше инфекция не подтверждена. Но две недели каждый должен пробыть на домашнем карантине.
Американская телеведущая из-за ситуации с коронавирусом в прямом эфире не сдержалась и оскорбила президента Дональда Трампа. В США больше всего зараженных в мире. Такой высокий показатель американский лидер назвал "хорошим знаком", якобы это говорит о высоких показателях тестирования. Журналист из-за этого назвала Трампа "больным человеком".
ИСТОЧНИК KP.RU