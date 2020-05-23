Выживший в авиакатастрофе в Пакистане рассказал о последних секундах полета

23 Май 2020 2020-05-23T12:47:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Когда самолет Пакистанских авиалиний упал в городе Карачи, власти сообщили, что в этой катастрофе вероятно нет выживших. Первые кадры с места происшествия тоже не вселяли надежду - Аэробус упал прямо на жилые дома и развалился буквально на части. Клубы дыма было видно из разных частей города. Поэтому то, что спасатели нашли под завалами двух живых пассажиров, иначе как чудом не назовешь.

Один из выживших - Мохаммад Зубайр. Он работает инженер-механиком, после работы над проектом в Гуджранвале отправился домой к Иду на том самом рейсе. Он получил ожоги в результате происшествия, но в целом остался цел - ни серьезных переломов, ни внутренних травм.

Он рассказал, каким запомнил минуты перед крушением:

-Пилот объявил о посадке, потом пассажиры почувствовали два внезапных рывка,- рассказал он в интервью телеканалу Geo News. - Самолет ударился о взлетно-посадочную полосу, затем поднялся вверх. Люди начали горячо молиться.

Он предположил, что пилот начал искать место, где можно было по посадить самолет. Между попытками приземлиться прошло около 10-15 минут, по его оценке. Пассажирам объявили во второй раз о посадке. через пару минут лайнер упал.

Очнулся Моххаммад Зуйбайр уже на земле, вокруг были крики женщин и детей. Он сам отстегнул ремень безопасности, встал и попытался отпрыгнуть от самолета.

В этой катастрофе погибла пакистанская модель Зара Абид.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780683" frameborder="0"></iframe> Место крушения Airbus A320 в Карачи.

ИСТОЧНИК KP.RU