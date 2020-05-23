Путин разрешил проведение в России дистанционного электронного голосования
Такого понятия в законодательстве раньше не было
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Президент Владимир Путин подписал закон о дистанционном электронном голосовании на федеральном уровне. С появлением такого термина в законодательстве, открывается возможность для его проведения. Документ решает вопрос законности такого голосования, но есть техническая сторона процесса, которая не менее важна.
- Законом вводится понятие "дистанционное электронное голосование", под которым понимается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения.
ИСТОЧНИК KP.RU