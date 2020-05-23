Захватчик заложников в банке в Москве выдвинул требования
Захватчик заложников в Москве требует крупную сумму денег. Он согласился вступить в переговоры с сотрудниками полиции, которые прибыли к зданию банка на Земляном валу.
По предварительным данным, захватчика зовут Федор, ему 27 лет, он работает курьером. В день взятия заложников он был форме компании. Он не врывался в здание, а зашел как обычный клиент, поэтому не вызвал подозрения у охраны. Только, когда пришла его очередь подходить к операционисту, мужчина сообщил, что в рюкзаке у него взрывчатка.
Посетителей из здания удалось вывести через запасной вход. Одна из сотрудниц компании сумела незаметно собрать людей и выпустить.
Часть сотрудников захватчик отпустил после переговоров с полицией. Он требовал крупную сумму денег, а также встречу с телеведущей Ольгой Бузовой.
Заложник о захвате банка в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU