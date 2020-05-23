Захватчик заложников в банке в Москве выдвинул требования

23 Май 2020 2020-05-23T16:01:48+03:00

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Захватчик заложников в Москве требует крупную сумму денег. Он согласился вступить в переговоры с сотрудниками полиции, которые прибыли к зданию банка на Земляном валу.

По предварительным данным, захватчика зовут Федор, ему 27 лет, он работает курьером. В день взятия заложников он был форме компании. Он не врывался в здание, а зашел как обычный клиент, поэтому не вызвал подозрения у охраны. Только, когда пришла его очередь подходить к операционисту, мужчина сообщил, что в рюкзаке у него взрывчатка.

Посетителей из здания удалось вывести через запасной вход. Одна из сотрудниц компании сумела незаметно собрать людей и выпустить.

Часть сотрудников захватчик отпустил после переговоров с полицией. Он требовал крупную сумму денег, а также встречу с телеведущей Ольгой Бузовой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780782" frameborder="0"></iframe> Заложник о захвате банка в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU