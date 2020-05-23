Возле офиса украинского депутата Медведчука устроили взрыв

23 Май 2020 2020-05-23T15:53:40+03:00

О пострадавших пока ничего не известно

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На Украине рядом с офисом оппозиционного депутата, Виктора Медведчука, произошел взрыв.

Медведчук возглавляет партию "Оппозиционная платформа - За жизнь". В информационном агентстве "УНИАН" сообщают, что незадолго до взрыва, очевидцы видели у входа людей, которые проводили пикет. Они выкрикивали какие-то лозунги, бросали файеры.

Полиция Киева опровергла РИА Новости сообщения о взрыве у офиса депутата Рады Медведчука. На месте происшествия задержаны несколько человек за разжигание файеров.

Коллеги депутата по партии считают произошедшее "акцией запугивания". Причиной происшествия, по их мнению, стали политические разногласия представителей "Оппозиционной платформы - За Жизнь" с нынешними властями.

Виктор Медведчук открыто выступал с критикой правительства, по поводу мер борьбы с пандемией коронавируса, а также из-за ситуации в Донбассе.

Возле офиса главы партии Виктора Медведчука в Киеве произошел взрыв. А тут уже бабахнуло Возле офиса главы партии Виктора Медведчука в Киеве произошел взрыв #киев https://t.co/nkfmj51iU9

ИСТОЧНИК KP.RU