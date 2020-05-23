Прямая трансляция из захваченного Альфа-банка в Москве: заложник снимал видео
Опубликовано видео, заложника из отделения Альфа-банка в центре Москве. Во время захвата кредитного учреждения 23 мая 2020 года парень вел прямой эфир из захваченного здания.
Захват заложников в банке в центре Москвы - видео очевидцев.
Правоохранители уже задержали захватчика, который также снимал происходящие и было опубликовано видео, где злоумышленник снимал свое задержание.
Захват заложников в банке в центре Москвы - видео очевидцев.
Во время задержания никто не пострадал. Выяснилось, что у захватчика при себе не было взрывного устройства, а в банк он принес муляж. Как передает ТАСС, мужчина предварительно находится в неадекватном состоянии, он будет направлен на экспертизу.
В Москве неизвестный удерживает нескольких человек в отделении «Альфа Банка» на улице Земляной вал.
Напомним, мужчина зашел в здание банка как обычный клиент, но позже потребовал закрыть двери и не выпускал сотрудников из здания. Прибывшие на место происшествия полиция и спецназ вступили с преступником в переговоры и смогли договориться с захватчиком, чтобы он отпустил часть людей. Преступник требовал крупную сумму денег.
Штурм банка в прямом эфире «Инстаграма».
ИСТОЧНИК KP.RU