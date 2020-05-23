2020-05-23T16:02:12+03:00
Происшествия

Прямая трансляция из захваченного Альфа-банка в Москве: заложник снимал видео

Видео, снято заложником попало в сеть. 23 мая 2020 года парень вел прямой эфир из захваченного Альфа-банка в Москве
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Прямой эфир заложника из Альфа-банка в МосквеПрямой эфир заложника из Альфа-банка в МосквеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Опубликовано видео, заложника из отделения Альфа-банка в центре Москве. Во время захвата кредитного учреждения 23 мая 2020 года парень вел прямой эфир из захваченного здания.

Захват заложников в банке в центре Москвы - видео очевидцев.

Правоохранители уже задержали захватчика, который также снимал происходящие и было опубликовано видео, где злоумышленник снимал свое задержание.

Захват заложников в банке в центре Москвы - видео очевидцев.

Во время задержания никто не пострадал. Выяснилось, что у захватчика при себе не было взрывного устройства, а в банк он принес муляж. Как передает ТАСС, мужчина предварительно находится в неадекватном состоянии, он будет направлен на экспертизу.

В Москве неизвестный удерживает нескольких человек в отделении «Альфа Банка» на улице Земляной вал.

Напомним, мужчина зашел в здание банка как обычный клиент, но позже потребовал закрыть двери и не выпускал сотрудников из здания. Прибывшие на место происшествия полиция и спецназ вступили с преступником в переговоры и смогли договориться с захватчиком, чтобы он отпустил часть людей. Преступник требовал крупную сумму денег.

Штурм банка в прямом эфире «Инстаграма».

ИСТОЧНИК KP.RU

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