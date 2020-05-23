2020-05-23T16:42:50+03:00
Происшествия

Саперы приехали на место захвата заложников в московском банке

Ранее захваченное отделение Альфа банка проверяют полицейские с собаками
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Саперы приехали на место захвата заложников в московском банкеСаперы приехали на место захвата заложников в московском банкеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Саперы приехали на место захвата заложников в одном из отделений Альфа банка в центре Москвы. Ранее захваченное здание теперь проверяют полицейские с собаками.

Штурм банка в прямом эфире «Инстаграма».

Напомним, мужчина взял в заложники людей в здании банка. Благодаря тому, что одна из сотрудниц успела нажать на красную кнопку к месту происшествия была оперативно направлена группа взрывотехников на случай обнаружения взрывного устройства.

Заложник о захвате банка в Москве.

Оперативно прибывшие на место саперы начали проверку. После задержания злоумышленника выяснилось, что взрывное устройство, которым угрожал преступник, - муляж.

Захват заложников в банке в центре Москвы - видео очевидцев.

По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников. Как сообщает агентство ТАСС, злоумышленник предварительно находится в неадекватном состоянии, он будет направлен на экспертизу.

Саперы приехали на место захвата заложников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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