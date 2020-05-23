23 Май 2020 2020-05-23T16:42:50+03:00

Саперы приехали на место захвата заложников в московском банке Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Саперы приехали на место захвата заложников в одном из отделений Альфа банка в центре Москвы. Ранее захваченное здание теперь проверяют полицейские с собаками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/780780" frameborder="0"></iframe> Штурм банка в прямом эфире «Инстаграма».

Напомним, мужчина взял в заложники людей в здании банка. Благодаря тому, что одна из сотрудниц успела нажать на красную кнопку к месту происшествия была оперативно направлена группа взрывотехников на случай обнаружения взрывного устройства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780782" frameborder="0"></iframe> Заложник о захвате банка в Москве.

Оперативно прибывшие на место саперы начали проверку. После задержания злоумышленника выяснилось, что взрывное устройство, которым угрожал преступник, - муляж.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/780779" frameborder="0"></iframe> Захват заложников в банке в центре Москвы - видео очевидцев.

По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников. Как сообщает агентство ТАСС, злоумышленник предварительно находится в неадекватном состоянии, он будет направлен на экспертизу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780785" frameborder="0"></iframe> Саперы приехали на место захвата заложников.

ИСТОЧНИК KP.RU