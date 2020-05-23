Саперы приехали на место захвата заложников в московском банке
Саперы приехали на место захвата заложников в одном из отделений Альфа банка в центре Москвы. Ранее захваченное здание теперь проверяют полицейские с собаками.
Штурм банка в прямом эфире «Инстаграма».
Напомним, мужчина взял в заложники людей в здании банка. Благодаря тому, что одна из сотрудниц успела нажать на красную кнопку к месту происшествия была оперативно направлена группа взрывотехников на случай обнаружения взрывного устройства.
Заложник о захвате банка в Москве.
Оперативно прибывшие на место саперы начали проверку. После задержания злоумышленника выяснилось, что взрывное устройство, которым угрожал преступник, - муляж.
Захват заложников в банке в центре Москвы - видео очевидцев.
По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников. Как сообщает агентство ТАСС, злоумышленник предварительно находится в неадекватном состоянии, он будет направлен на экспертизу.
Саперы приехали на место захвата заложников.
ИСТОЧНИК KP.RU