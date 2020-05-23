Сотрудников захваченного в Москве банка поощрят

23 Май 2020 2020-05-23T16:52:19+03:00

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Сотрудников захваченного в Москве банка поощрит руководство.

Благодаря их действиям, удалось оперативно вывести клиентов на улицу. Девушку, которая открыла запасной вход и освободила людей, зовут Алина. Ее фамилию пока не называют. когда мужчина в форме курьера сообщил, что в его рюкзаке бомба, работники компании успели нажать тревожную кнопку и вызвать полицию.

- Сотрудники действовали четко по инструкции, что позволило избежать ситуации с массовым захватом посетителей и сотрудников в заложники,- приводит сообщение руководства Альфа-банка ТАСС.

По факту захвата заложников возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, бомбы у него не оказалось, как и другого оружия. Его личность установлена, мужчина дает показания, но пока так и не смог назвать мотив. Хотя во время переговоров с полицией он просил крупную сумму денег.

ИСТОЧНИК KP.RU