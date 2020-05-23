«Мамусик звонит»: захватчик банка в Москве успел поговорить с мамой по телефону

23 Май 2020 2020-05-23T17:03:43+03:00

Кроме того, злоумышленник просил привести ему Ольгу Бузову и рассуждал о смысле жизни [видео]

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В субботу, 23 мая, мужчина захватил отделение Альфа банка в центре Москвы, разбил пару стекол внутри здания и забаррикадировался. В итоге посетители и сотрудники смогли уйти через черный вход и внутри остался лишь один посетитель, с которым злоумышленник начал вести беседы, а заложник тем временем вел прямую трансляцию в своем инстаграме.

«КП» посмотрела долгую запись диалога. В тот момент, когда захватчик задался вопросом, как стала популярна Ольга Бузова, у него зазвонил телефон. На том конце «мамусик». Мужчина ласково попросил маму перезвонить, поскольку сейчас занят. А после продолжил говорить о поп-звезде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780794" frameborder="0"></iframe> «Мамусик, я занят», - захватчик банка поговорил по телефону с мамой.

Он заявил, что Бузова забрала у меня все и виновата во всем. Позже захватчик сообщил, что потребует ее приезда на место. Однако как сообщал сайт kp.ru, злоумышленника задержали, а по факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о захвате заложников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/780780" frameborder="0"></iframe> Штурм банка в прямом эфире «Инстаграма».

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Днем 23 мая в отделение «Альфа-Банка» на Земляном валу в Москве ворвался мужчина в черном. На лице — медицинская маска. Объявил о захвате здания, разбил пару стекол внутри и забаррикадировался. Посетители и сотрудники ушли через черный вход. Захватчик, похоже, и не особо пытался кого-то держать. Внутри остался лишь один посетитель — москвич Федор Пименов. Сам она признается, что спешил забежать в банк, так как суббота короткий день до четырех часов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU