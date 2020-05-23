«Мамусик звонит»: захватчик банка в Москве успел поговорить с мамой по телефону
В субботу, 23 мая, мужчина захватил отделение Альфа банка в центре Москвы, разбил пару стекол внутри здания и забаррикадировался. В итоге посетители и сотрудники смогли уйти через черный вход и внутри остался лишь один посетитель, с которым злоумышленник начал вести беседы, а заложник тем временем вел прямую трансляцию в своем инстаграме.
«КП» посмотрела долгую запись диалога. В тот момент, когда захватчик задался вопросом, как стала популярна Ольга Бузова, у него зазвонил телефон. На том конце «мамусик». Мужчина ласково попросил маму перезвонить, поскольку сейчас занят. А после продолжил говорить о поп-звезде.
«Мамусик, я занят», - захватчик банка поговорил по телефону с мамой.
Он заявил, что Бузова забрала у меня все и виновата во всем. Позже захватчик сообщил, что потребует ее приезда на место. Однако как сообщал сайт kp.ru, злоумышленника задержали, а по факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о захвате заложников.
Штурм банка в прямом эфире «Инстаграма».
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Днем 23 мая в отделение «Альфа-Банка» на Земляном валу в Москве ворвался мужчина в черном. На лице — медицинская маска. Объявил о захвате здания, разбил пару стекол внутри и забаррикадировался. Посетители и сотрудники ушли через черный вход. Захватчик, похоже, и не особо пытался кого-то держать. Внутри остался лишь один посетитель — москвич Федор Пименов. Сам она признается, что спешил забежать в банк, так как суббота короткий день до четырех часов (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU