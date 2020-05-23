2020-05-23T17:03:43+03:00
Происшествия

«Мамусик звонит»: захватчик банка в Москве успел поговорить с мамой по телефону

Кроме того, злоумышленник просил привести ему Ольгу Бузову и рассуждал о смысле жизни [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Захватчик банка в Москве успел поговорить с мамой по телефонуЗахватчик банка в Москве успел поговорить с мамой по телефонуФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В субботу, 23 мая, мужчина захватил отделение Альфа банка в центре Москвы, разбил пару стекол внутри здания и забаррикадировался. В итоге посетители и сотрудники смогли уйти через черный вход и внутри остался лишь один посетитель, с которым злоумышленник начал вести беседы, а заложник тем временем вел прямую трансляцию в своем инстаграме.

«КП» посмотрела долгую запись диалога. В тот момент, когда захватчик задался вопросом, как стала популярна Ольга Бузова, у него зазвонил телефон. На том конце «мамусик». Мужчина ласково попросил маму перезвонить, поскольку сейчас занят. А после продолжил говорить о поп-звезде.

«Мамусик, я занят», - захватчик банка поговорил по телефону с мамой.

Он заявил, что Бузова забрала у меня все и виновата во всем. Позже захватчик сообщил, что потребует ее приезда на место. Однако как сообщал сайт kp.ru, злоумышленника задержали, а по факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о захвате заложников.

Штурм банка в прямом эфире «Инстаграма».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прямой эфир из "заминированного" банка в Москве: заложник транслировал в сеть свои диалоги с захватчиком

Днем 23 мая в отделение «Альфа-Банка» на Земляном валу в Москве ворвался мужчина в черном. На лице — медицинская маска. Объявил о захвате здания, разбил пару стекол внутри и забаррикадировался. Посетители и сотрудники ушли через черный вход. Захватчик, похоже, и не особо пытался кого-то держать. Внутри остался лишь один посетитель — москвич Федор Пименов. Сам она признается, что спешил забежать в банк, так как суббота короткий день до четырех часов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, когда Испания откроет границы для туристов
«Мамусик звонит»: захватчик банка в Москве успел поговорить с мамой по телефону
Парень, который вел трансляцию из захваченного банка: "Все нормально, надо позвонить матушке"
Сотрудников захваченного в Москве банка поощрят
Установлена личность захватчика отделения банка в центре Москвы
Саперы приехали на место захвата заложников в московском банке
По факту захвата заложников в московском банке возбуждено уголовное дело
Прямая трансляция из захваченного Альфа-банка в Москве: заложник снимал видео
Захват в прямом эфире: видео штурма банка снял заложник
Захватчик банка в Москве задержан
У захватчика заложников в Москве был муляж взрывчатки
Посетителей из банка во время захвата успела вывести сотрудница по имени Алина
Возле офиса украинского депутата Медведчука устроили взрыв
Захватчик заложников в банке в Москве выдвинул требования
Стала известна личность захватившего заложников в Москве мужчины
В здании банка в Москве остался только один заложник
Видео с места захвата заложников в банке Москвы сняли очевидцы
Захват заложников в банке Москвы: мужчина угрожает взорвать здание
Путин разрешил проведение в России дистанционного электронного голосования
Иванку Трамп высмеяли за комментарий о девочке из Индии