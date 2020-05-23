Стало известно, когда Испания откроет границы для туристов

23 Май 2020 2020-05-23T17:28:58+03:00

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Испания начнет принимать иностранных туристов с июля 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес и отметил, что въезда в страну будет осуществляться в «безопасных условиях»

«Начиная с июля возобновится въезд иностранных туристов в Испанию на условиях безопасности. Иностранные туристы уже могут планировать свои каникулы в нашей стране (…) мы будем гарантировать, чтобы туристы не подвергались никакому риску, и чтобы они также не привозили риск в нашу страну», - заявил глава испанского правительства и призвал туроператоров начать вести летнюю кампанию.

Кроме того, Санчес сообщил, что в стране объявят 10-дневный траур по погибшим от коронавирусной инфекции нового типа.

Напомним, Испания занимает четвертое место по количеству заразившихся COVID-19/ По последним данным, за весь период пандемии в стране выявлено 281 904 случаев заражения коронавирусной инфекции. Выздоровели уже 196 958 пациента, жертвами инфекции стали 28 628 человек.

Напомним, ранее об открытии туристического сезона сообщили Португалия, Кипр и Греция.

ИСТОЧНИК KP.RU