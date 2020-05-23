2020-05-23T18:24:46+03:00
Происшествия

Захват заложников в банке в Москве: СК показал, что на самом деле было в рюкзаке преступника

Опубликовано видео с места захвата заложников в банке в Москве [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Захват заложников в банке в Москве: СК показал, что на самом деле было в рюкзаке преступникаЗахват заложников в банке в Москве: СК показал, что на самом деле было в рюкзаке преступникаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Следственный комитет опубликовал кадры с места захвата заложников в банке в Москве. На видео можно рассмотреть, с чем на самом деле пришёл захватчик.

Посмотрев кадры, можно понять, что мужчина брал на дело Ролтон и термос.

Напомним, мужчина попытался захватить заложников в отделении Альфа Банка в центре Москвы. После задержания выяснилось, что взрывное устройство, которым угрожал захватчик, оказалось простым муляжом, другого оружия при нем также не оказалось.

Захватчиком оказался 34-летний Алексей Барышников, который родился в Нижневартовске и официально он нигде не работал. Как писал сайт kp.ru, ему предстоит психиатрическая экспертиза. По предварительным данным источника издания «Интерфакс» у задержанного «есть видимые признаки душевного расстройства». Кроме того, выяснилось, что у него долгов на 1,8 миллиона рублей, которые и могли стать одной из причин инцидента.

В Москве по факту захвата заложников в одном из подразделений банка возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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