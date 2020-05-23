23 Май 2020 2020-05-23T18:24:46+03:00

Захват заложников в банке в Москве: СК показал, что на самом деле было в рюкзаке преступника Фото: Михаил ФРОЛОВ

Опубликовано видео с места захвата заложников в банке в Москве [видео]

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет опубликовал кадры с места захвата заложников в банке в Москве. На видео можно рассмотреть, с чем на самом деле пришёл захватчик.

Посмотрев кадры, можно понять, что мужчина брал на дело Ролтон и термос.

Напомним, мужчина попытался захватить заложников в отделении Альфа Банка в центре Москвы. После задержания выяснилось, что взрывное устройство, которым угрожал захватчик, оказалось простым муляжом, другого оружия при нем также не оказалось.

Захватчиком оказался 34-летний Алексей Барышников, который родился в Нижневартовске и официально он нигде не работал. Как писал сайт kp.ru, ему предстоит психиатрическая экспертиза. По предварительным данным источника издания «Интерфакс» у задержанного «есть видимые признаки душевного расстройства». Кроме того, выяснилось, что у него долгов на 1,8 миллиона рублей, которые и могли стать одной из причин инцидента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780812" frameborder="0"></iframe> В Москве по факту захвата заложников в одном из подразделений банка возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU