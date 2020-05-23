Захвативший заложников в банке в Москве пройдет психиатрическую экспертизу

23 Май 2020 2020-05-23T18:18:05+03:00

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Мужчину, захватившего людей в одном из отделений Альфа банка в центре Москвы, подвергнут психиатрической экспертизе.

Как передает «Интерфакс» ссылаясь на информированный источник, у задержанного «есть видимые признаки душевного расстройства». По предварительным данным, одной из причин инцидента могли стать долги захватчика по кредитам на общую сумму более 1 млн 808 тысяч рублей.

Как писал сайт kp.ru, захватчиком оказался 34-летний Алексей Барышников, который родился в Нижневартовске и официально он нигде не работал.

Напомним, мужчина взял в заложники людей в здании банка. Благодаря тому, что одна из сотрудниц успела нажать на красную кнопку к месту происшествия оперативно прибыли правоохранители. Прибывшие на место саперы начали проверку. После задержания злоумышленника выяснилось, что взрывное устройство, которым угрожал преступник, оказалось муляжом, другого оружия при нем также не оказалось. По факту захвата заложников возбуждено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780809" frameborder="0"></iframe> Неизвестный мужчина захватил заложников в отделении «Альфа-Банка» в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU