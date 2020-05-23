2020-05-23T18:25:51+03:00
Спорт

"Боруссия" победила 2:0 "Вольфсбург" в матче 27 тура чемпионата Германии

У гостей поединка по мячу было забито в каждом из таймов встречи
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Боруссия" добилась важной для себя победы в гостях."Боруссия" добилась важной для себя победы в гостях.Фото: REUTERS
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В субботу, 23 мая, был сыгран матч 27 тура чемпионата Германии по футболу. На своем поле "Вольфсбург", который всеми силами попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон, играл с одним из лидеров Бундеслиги - дортмундской "Боруссией". Соперники "волков" же стремятся догнать "Баварию" и в следующем туре им предстоит очная встреча с грозным клубом. Так что в выездной игре нужна была только победа.

На 32-й минуте матча португалец Рафаэль Герреро после паса Торгана Азара забил первый мяч в поединке. Причем, мяч в моменте с голом под удар пропустил напарнику по команде грозный норвежский форвард "Боруссии" Эрлинг Холланд. Во втором тайме преимущество гостей удвоил Ашраф Хакими, который воспользовался передачей вышедшего на замену британца Джейдона Санчо.

"Боруссия" победила "Вольфсбург" со счетом 2:0 и с 57 очками теперь вторая в турнирной таблице Бундеслиги. До "Баварии" - 1 очко, но у мюнхенцев в 19:30 по Москве - домашняя игра против "Айнтрахта".

ИСТОЧНИК KP.RU

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