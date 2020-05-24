Коронавирус в Москве, последние новости на 24 мая 2020: в эпидемии "виновата Бузова", а в Москве появилась карта иммунитета к COVID-19

24 Май 2020 2020-05-23T20:24:35+03:00

По данным на 24 мая с начала пандемии в Москве заразились 161 391 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Изменить размер текста: A A

По данным на 24 мая с начала пандемии в Москве заразились 161 391 человек. Судя по динамике, эпидемия идет на спад. А вот число выздоровевших растет. Так, за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 3190 москвичей. При этом выздоровели почти 4 тысячи человек.

Но коронавирус по-прежнему многим не дает покоя. Нелепый захват заложников в офисе «Альфа банка» на Земляном валу устроил очень странный террорист Алексей Барышнкиов. Безработный мужчина в куртке курьера и с муляжом бомбы в рюкзаке и не думал грабить банк. Вместо этого он рассказывал заложникам об Ольге Бузовой и о том, что во всех бедах, в том числе и в пандемии, виновата именно она.

Тем временем москвичи продолжают проходить бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Анализ сдали уже более 50 тысяч человек. Эксперты даже создали карту иммунитета москвичей к COVID-19. Вы можете найти на ней и свой район.

По данным оперативного штаба, у большинства москвичей болезнь протекает в легкой форме. Но так везет не всем. Так, косметолог из Москвы Ирина Шаварина перенесла болезнь в тяжелой форме. Она вела дневник и подробно записывала все симптомы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/780779" frameborder="0"></iframe> Захват заложников в банке в центре Москвы - видео очевидцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самый абсурдный захват заложников в мире: безработный в куртке курьера угрожал взорвать банк и в прямом эфире требовал Ольгу Бузову

В Москве задержан налетчик, который превратил террористический акт в сюр [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU