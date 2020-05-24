Коронавирус в Москве, последние новости на 24 мая 2020: в эпидемии "виновата Бузова", а в Москве появилась карта иммунитета к COVID-19
По данным на 24 мая с начала пандемии в Москве заразились 161 391 человек. Судя по динамике, эпидемия идет на спад. А вот число выздоровевших растет. Так, за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 3190 москвичей. При этом выздоровели почти 4 тысячи человек.
Но коронавирус по-прежнему многим не дает покоя. Нелепый захват заложников в офисе «Альфа банка» на Земляном валу устроил очень странный террорист Алексей Барышнкиов. Безработный мужчина в куртке курьера и с муляжом бомбы в рюкзаке и не думал грабить банк. Вместо этого он рассказывал заложникам об Ольге Бузовой и о том, что во всех бедах, в том числе и в пандемии, виновата именно она.
Тем временем москвичи продолжают проходить бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Анализ сдали уже более 50 тысяч человек. Эксперты даже создали карту иммунитета москвичей к COVID-19. Вы можете найти на ней и свой район.
По данным оперативного штаба, у большинства москвичей болезнь протекает в легкой форме. Но так везет не всем. Так, косметолог из Москвы Ирина Шаварина перенесла болезнь в тяжелой форме. Она вела дневник и подробно записывала все симптомы.
Захват заложников в банке в центре Москвы - видео очевидцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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