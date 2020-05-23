"Бавария" отомстила за поражение "Айнтрахту", разгромив соперников 5:2 в чемпионате Германии

23 Май 2020 2020-05-23T21:22:14+03:00

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В субботу, 23 мая, был сыгран матч лидера Бундеслиги чемпионата Германии по футболу. "Бавария" сыграла против "Айнтрахта". Этот поединок был достаточно интересным - в конце 2019 года в гостях мюнхенцы проиграли во Франкфурте со счетом 1:5. И к очной встрече команды подходили в разной форме - "Айнтрахт" за пределами десятки лучших, а "Бавария" мчит к очередному чемпионству.

Первый мяч в поединке на 17-й минуте забил Леон Горетцка после паса Томаса Мюллера. Перед перерывом сам же Мюллер удвоил преимущество "Баварии". На перерыв команды ушли при счете 2:0. А уже на старте второй половины матча Левандовски довел дело до разгрома, отправив третий гол в ворота соперников. Но за пять минут "Айнтрахт" быстро ответил двумя голами.

Австриец Мартин Хинтереггер после навесов с угловых от Себастьяна Роде, казалось, зародил интригу. К 55-й минуте счет стал 3:2. Но "Бавария" довольно быстро сняла все вопросы. Альфонсо Дэвис на 61-й минуте забил четвертый мяч, а затем уже и сам несостоявшийся герой Хинтереггер забил третий мяч в игре. Но - уже в свои ворота. Сделав счет 5:2. Так и завершился поединок. "Бавария" на 4 очка впереди дортмундской "Боруссии" в турнирной таблице.

И в следующем туре мюнхенцы едут на очную битву с конкурентами в Дортмунд. Это будет одним из главных матчей всего сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU