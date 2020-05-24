2020-05-23T21:24:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 24 мая 2020: нарушители карантина пойдут мыть полы в больницы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Московской области на 24 мая 2020
Анастасия ВАРДАНЯН
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В Подмосковье за последние сутки выявили 846 новых случая заболевания коронавирусом.В Подмосковье за последние сутки выявили 846 новых случая заболевания коронавирусом.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Подмосковье за последние сутки выявили 846 новых случая заболевания коронавирусом. Всего, по данным на утро 24 мая, в Московской области зафиксировано 32 653 случая заболевания COVID 2019. Больше всего новых заболевших коронавирусом в следующих городских округах: Подольск (68), Красногорск (50), Королев (45), Мытищи (44) .

Уже несколько суток начиная 23 мая Подмосковье живет без цифровых пропусков. Напомни, их действие было отменено указом губернатора Андрея Воробьева. При этом для поездок в Москву жители могут получить QR-код на сайте mos.ru

А вот действие перчаточно-масочного режима никто не отменял. Средства защиты необходимы при посещении магазинов, аптек и для поездок в общественном транспорте.

Людей, нарушивших самоизоляцию и организовавших массовые мероприятия в Подмосковье, будут наказывать обязательными работами в больницах региона. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области. Продолжительность работ может составлять до 100 часов. В их число могут входить уборка территории больниц, разгрузка медикаментов, продуктов и других грузов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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