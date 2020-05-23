23 Май 2020 2020-05-23T21:44:33+03:00

Лену Ленину ограбили: золота и денег не взяли, но вынесли всю еду Фото: Instagram.com

Об ограблении рассказал Прохор Шаляпин, который отметил, что в карантинное время еда стала дороже многих вещей

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Лену Ленину ограбили в собственном доме во Франции, пока она «мирно спала» на втором этаже. Злоумышленники оставили модную писательницу без еды. Об этом ограблении рассказал певец Прохор Шаляпин.

«ШОК! Моего друга Лену Ленину ограбили в ее собственном доме во Франции, пока она мирно спала на втором этаже! Золота и денег не взяли — видимо, не нашли (умные люди все в банке хранят), зато вынесли все продукты!», - написал он на своей странице в Instagram.

По словам Шаляпина, из дома писательницы унесли даже мешок с её любимыми яблоками унесли, единственное, что не тронули - собачью еду. Комментируя произошедшие, певец отметил, что «в наше карантинное время еда дороже многих вещей».

«В фантастическое время мы живём! Будьте осторожны в своих домах! Вот тебе и Франция», - заключил он.

ИСТОЧНИК KP.RU