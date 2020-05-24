2020-05-23T23:37:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 24 мая 2020 года возросло до 1993 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 24 мая 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Число инфицированных коронавирусом в Москве за сутки возросло на 3190 человекЧисло инфицированных коронавирусом в Москве за сутки возросло на 3190 человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 24 мая 2020 года возросло до 1993 человек. За сутки от пневмонии и других осложнений заболевания скончались 59 пациентов столичных больниц с положительным результатом на коронавирус.

Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19 в столице зафиксировано уже 161397 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 3190 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 47413 пациентов, за сутки – 3831.

В оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве рассказали, что 40,9% новых инфицированных – это молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,6% – от 46 до 65, 10,4% – от 66 до 79 лет, 5,5% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 11,6% – дети и подростки до 18 лет.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Оперативный штаб напоминает всем москвичам о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции до 31 мая включительно.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, как обжаловать выписанный по ошибке штраф за нарушение самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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