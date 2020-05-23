В российской армии выявлено более 2,1 тыс. заразившихся коронавирусом

23 Май 2020 2020-05-23T22:50:38+03:00

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По состоянию на субботу, 23 мая, количество заразившихся коронавирусом в российской армии и военных учебных заведениях страны превысило 2,1 тыс. человек, из них 1 457 военнослужащих в Вооруженных силах. Об этом говорится в бюллетене военное ведомства.

Согласно опубликованным данным, в ходе сплошного тестирования коронавирусная инфекции у 738 учащихся в вузах Минобороны России, а также зарегистрировано 402 заражений среди гражданского персонала. Случаев заболевания среди воспитанников довузовских учебных не установлено.

Отмечается, что военнослужащие, у которых был выявлен коронавирус находятся под постоянным наблюдением военных медиков, из них в тяжелом состоянии находятся семь человек, большинство переносят заболевание без симптомов.

Выздоровели уже 1 204 военнослужащих, 1 542 курсанта, 308 воспитанников довузовских учебных заведений и 178 человек из гражданского персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU