В Сети появилось видео испытания лазерного оружия в США

Американские военные показали видеозапись проведенных в нейтральных водах Тихого океана испытаний лазерного оружия, предназначенного для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ранее сообщалось, что испытания лазерной установки состоялось неподалеку от базы Перл-Харбор 16 мая.

На обнародованных Военно-морским флотом США кадрах видно десантно-транспортный корабль USS Portland, на борту которого разместили установку, а также яркий лазерный луч, направленный поверхности воды. Затем на видео запечатлен загоревшийся беспилотник.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее командование Тихоокеанского флота Соединенных Штатов объявило об успешных испытаниях так называемой системы твердотельного лазерного оружия (Solid State Laser Weapons System Demonstrator). Отмечалось, это «класс лазера высокой энергии», его мощность составляет около 150 киловатт.

Американцы испытали лазер, способный уничтожать самолеты .USS Portland (LPD-27) successfully disabled an unmanned aerial vehicle (UAV) with a Solid State Laser. US Navy Video