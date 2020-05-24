24 Май 2020 2020-05-24T02:34:43+03:00

Задержанный за попытку захвата банка в Москве признал свою вину Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Задержанный за попытку захвата заложников в отделении «Альфа-банка» на Земляном Валу в центре Москвы во время допроса в полиции признал вину, но толком объяснить, зачем он это сделал, не смог.

«Вину признаю», - сказал мужчина.

На вопрос, с какой целью он пытался захватить заложников, ответил туманно: «Знать правду, мне интересна правда». Когда следователь спросил, какую правду тот хотел узнать, преступник сказал: «О себе».

Напомним, как писал сайт kp.ru, захватчиком отделения банка оказался ранее судимый за угон и грабеж 34-летний Алексей Барышников, который родился в Нижневартовске и официально нигде не работал. Кроме того, известно, что у него свыше 1,8 миллиона рублей долгов по кредитам.

Когда злоумышленника задержали, оказалось, что взрывное устройство, которым он угрожал, это просто муляж, другого оружия у него при себе не было. Теперь ему предстоит психиатрическая экспертиза. По факту захвата заложников возбуждено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780829" frameborder="0"></iframe> Следственный комитет опубликовал видео допроса захватчика банка в Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прямой эфир из "заминированного" банка в Москве: заложник транслировал в сеть свои диалоги с захватчиком

Преступник рассуждал о смысле жизни и коронавирусе (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

"Захватчик требовал меня? Я в шоке!": Ольга Бузова отреагировала на ЧП в банке Москвы

Ведущую очень удивили требования "террориста-романтика" (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU