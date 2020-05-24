2020-05-24T02:34:43+03:00
Происшествия

Задержанный за попытку захвата банка в Москве признал свою вину

Следственный комитет опубликовал видеозапись допроса злоумышленника [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Задержанный за попытку захвата банка в Москве признал свою винуЗадержанный за попытку захвата банка в Москве признал свою винуФото: REUTERS
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Задержанный за попытку захвата заложников в отделении «Альфа-банка» на Земляном Валу в центре Москвы во время допроса в полиции признал вину, но толком объяснить, зачем он это сделал, не смог.

«Вину признаю», - сказал мужчина.

На вопрос, с какой целью он пытался захватить заложников, ответил туманно: «Знать правду, мне интересна правда». Когда следователь спросил, какую правду тот хотел узнать, преступник сказал: «О себе».

Напомним, как писал сайт kp.ru, захватчиком отделения банка оказался ранее судимый за угон и грабеж 34-летний Алексей Барышников, который родился в Нижневартовске и официально нигде не работал. Кроме того, известно, что у него свыше 1,8 миллиона рублей долгов по кредитам.

Когда злоумышленника задержали, оказалось, что взрывное устройство, которым он угрожал, это просто муляж, другого оружия у него при себе не было. Теперь ему предстоит психиатрическая экспертиза. По факту захвата заложников возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет опубликовал видео допроса захватчика банка в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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