Вирусолог раскрыл, при каком условии не будет второй волны коронавируса

24 Май 2020 2020-05-24T03:41:34+03:00

Специалист рассказал, что нужно для того, чтобы не случилось второй волны коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm в Москве) рассказал, при каком условии не будет второй волны коронавируса.

По его словам, если «переболевание создает прочный иммунитет, это радостно со всех сторон», потому что «все эпидемии заканчиваются, когда тот самый популяционный иммунитет, иммунная прослойка достигает от 60% и выше».

«До достижения 60% осталось 50% населения чтобы переболело. И тогда вирус сам по себе окончится, эта пандемия», - сказал иммунолог.

«Дело в том, что если мы сейчас очень сильно затормозим развитие, то останется много до достижения этих переболевших 60 процентов. И вот на этих оставшихся он и попирует», - пояснил он.

«Но я считаю, что вторая волна под вопросом, если будет идти все так, как сейчас, аккуратненько у нас. По крайней мере, в нашей стране. Потихонечку на тормозах мы спустимся с этой горки или с плато. И все выйдет на ровную горизонталь. И второй волны не будет. Если мы до сентября дойдем до 60%, то волны точно не будет. Другое дело, дойдем ли мы? Потому что мы сдерживаем. Может быть, раньше отпустим, и вторая волна наступит в июле, не дай бог. Тогда все гайки опять закрутятся», - рассказал специалист.

Напомним, как писал сайт kp.ru, российские ученые опровергли возможность повторного заражения пациентов с коронавирусом: если человек полностью выздоровел, то вирус ему уже не страшен. Однако бывают случаи, когда человек с отрицательным тестом снова попадает в больницу, где у него опять диагностируют COVID-19. Чаще всего речь здесь идет о недолеченной инфекции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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ИСТОЧНИК KP.RU