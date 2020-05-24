2020-05-24T05:41:45+03:00
Политика

В МИД России ответили на обвинения о наведении вооружений на объекты США

Сергей Рябков сказал, что заявления об использовании нашей страной наблюдательных полетов для этой цели «вызывают хохот»
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Замглавы МИД России Сергей РябковЗамглавы МИД России Сергей РябковФото: ТАСС
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Заявления об использовании Россией наблюдательных полетов в рамках Договора по открытому небу для наведения вооружений вызывают хохот, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Дипломат назвал сумбурными и нелогичными объяснения американских властей о причинах выхода из соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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