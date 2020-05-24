В МИД России ответили на обвинения о наведении вооружений на объекты США
Сергей Рябков сказал, что заявления об использовании нашей страной наблюдательных полетов для этой цели «вызывают хохот»
Замглавы МИД России Сергей РябковФото: ТАСС
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Заявления об использовании Россией наблюдательных полетов в рамках Договора по открытому небу для наведения вооружений вызывают хохот, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Дипломат назвал сумбурными и нелогичными объяснения американских властей о причинах выхода из соглашения.
ИСТОЧНИК KP.RU