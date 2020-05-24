2020-05-24T06:41:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 370 россиян возвращаются на Родину из США

Ожидается, что самолет из Нью-Йорка приземлится в аэропорту «Шереметьево» в 12:09 воскресенья
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Самолет «Аэрофлота» с россиянами вылетел из нью-йоркского аэропорта. Фото: Марина Лысцева/ТАСССамолет «Аэрофлота» с россиянами вылетел из нью-йоркского аэропорта. Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Самолет «Аэрофлота», которым из Соединенных Штатов возвращаются на Родину более 370 россиян, вылетел из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди. Ожидается, что Boeing 777-300 приземлится в московском аэропорту «Шереметьево» в 12:09 (мск) воскресенья, 24 мая.

По данным общественной организации «Русская молодежь Америки», среди пассажиров самолета – 12 младенцев, столько же школьников и 21 студент.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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