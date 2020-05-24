2020-05-24T07:03:04+03:00
Общество

Последние новости на утро 24 мая 2020: В Минздраве назвали условие неуязвимости россиян к коронавирусу

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 24 мая 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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«КП» – о последних новостях на утро 24 мая 2020 года«КП» – о последних новостях на утро 24 мая 2020 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико сообщил, что распространение нового коронавируса в нашей стране остановится, когда у 95% россиян выработается иммунитет к этой инфекции, а обеспечить это может только вакцинация.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, при каком условии не будет второй волны COVID-19. По его словам, «все эпидемии заканчиваются, когда тот самый популяционный иммунитет, иммунная прослойка достигает от 60% и выше».

Этой ночью из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди вылетел самолет «Аэрофлота», которым из Соединенных Штатов возвращаются на Родину более 370 россиян. Ожидается, что Boeing 777-300 приземлится в московском аэропорту «Шереметьево» в 12:09 (мск) воскресенья, 24 мая.

Заявления о том, что наша страна могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу для того, чтобы наводить свои вооружения на объекты США, «вызывают гомерический хохот», сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Так он прокомментировал объяснения американской стороны причин, по которым Соединенные Штаты приняли решение выйти из Договора, назвав доводы Вашингтона «сумбурными и нелогичными».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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