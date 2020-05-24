Число жертв коронавируса в мире превысило 342 тысячи человек
Количество человек в мире, погибших от коронавирусной инфекции, утром 24 мая достигло отметки в 342 105 человек. За минувшие сутки данные показатель увеличился на 3 880 жертв, сообщили в американском университете Джонса Хопкинса.
На сегодняшний день по данным специалистов в мире насчитывается 5 311 089 зараженных коронавирусом, за день прирост инфицированных составил 97 606 человек. От заболевания с начала пандемии вылечились более 2,1 миллиона человек. Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах.
По информации университета, на территории Соединенных Штатов зарегистрировано 1 622 670 инфицированных, 97 087 зараженных американцев умерли. США стали лидеров в печальном рейтинге. Сегодня американская газета New York Times опубликовала на первой полосе список умерших от коронавируса. В воскресном номере появились имена тысячи погибших из-за болезни американцев.
На втором месте в настоящее время Бразилия, за ней Великобритания, Испания и Италия.
В России по данным портала на сегодняшнее утро врачи зафиксировали 23 умерших от коронавируса на один миллион жителей страны. Российский оперштаб по борьбе с пандемией сообщает о 335 882 инфицированных за весь период, 3 388 летальных исходов и 107 936 выздоровевших.
Ранее представители Всемирной организации здравоохранения сообщили, что количество инфицированных в мире уже превысило 5,1 миллиона человек. За сутки это число выросло почти на 110 тысяч.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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