Число жертв коронавируса в мире превысило 342 тысячи человек

24 Май 2020 2020-05-24T08:57:46+03:00

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Количество человек в мире, погибших от коронавирусной инфекции, утром 24 мая достигло отметки в 342 105 человек. За минувшие сутки данные показатель увеличился на 3 880 жертв, сообщили в американском университете Джонса Хопкинса.

На сегодняшний день по данным специалистов в мире насчитывается 5 311 089 зараженных коронавирусом, за день прирост инфицированных составил 97 606 человек. От заболевания с начала пандемии вылечились более 2,1 миллиона человек. Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах.

По информации университета, на территории Соединенных Штатов зарегистрировано 1 622 670 инфицированных, 97 087 зараженных американцев умерли. США стали лидеров в печальном рейтинге. Сегодня американская газета New York Times опубликовала на первой полосе список умерших от коронавируса. В воскресном номере появились имена тысячи погибших из-за болезни американцев.

На втором месте в настоящее время Бразилия, за ней Великобритания, Испания и Италия.

В России по данным портала на сегодняшнее утро врачи зафиксировали 23 умерших от коронавируса на один миллион жителей страны. Российский оперштаб по борьбе с пандемией сообщает о 335 882 инфицированных за весь период, 3 388 летальных исходов и 107 936 выздоровевших.

Ранее представители Всемирной организации здравоохранения сообщили, что количество инфицированных в мире уже превысило 5,1 миллиона человек. За сутки это число выросло почти на 110 тысяч.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU