2020-05-24T08:57:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Число жертв коронавируса в мире превысило 342 тысячи человек

За сутки печальный показатель увеличился на 3 880 умерших
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Число жертв коронавируса в мире превысило 342 тысячи человекЧисло жертв коронавируса в мире превысило 342 тысячи человекФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Количество человек в мире, погибших от коронавирусной инфекции, утром 24 мая достигло отметки в 342 105 человек. За минувшие сутки данные показатель увеличился на 3 880 жертв, сообщили в американском университете Джонса Хопкинса.

На сегодняшний день по данным специалистов в мире насчитывается 5 311 089 зараженных коронавирусом, за день прирост инфицированных составил 97 606 человек. От заболевания с начала пандемии вылечились более 2,1 миллиона человек. Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах.

По информации университета, на территории Соединенных Штатов зарегистрировано 1 622 670 инфицированных, 97 087 зараженных американцев умерли. США стали лидеров в печальном рейтинге. Сегодня американская газета New York Times опубликовала на первой полосе список умерших от коронавируса. В воскресном номере появились имена тысячи погибших из-за болезни американцев.

На втором месте в настоящее время Бразилия, за ней Великобритания, Испания и Италия.

В России по данным портала на сегодняшнее утро врачи зафиксировали 23 умерших от коронавируса на один миллион жителей страны. Российский оперштаб по борьбе с пандемией сообщает о 335 882 инфицированных за весь период, 3 388 летальных исходов и 107 936 выздоровевших.

Ранее представители Всемирной организации здравоохранения сообщили, что количество инфицированных в мире уже превысило 5,1 миллиона человек. За сутки это число выросло почти на 110 тысяч.

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп отправился играть в гольф во время пандемии коронавируса
Число жертв коронавируса в мире превысило 342 тысячи человек
New York Times опубликовала на первой полосе список умерших от коронавируса
Ученые предупредили жителей Москвы об экстремальной летней жаре
Российское посольство призвало Bloomberg извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина
Названы преодолевшие пик коронавируса регионы России
Последние новости на утро 24 мая 2020: В Минздраве назвали условие неуязвимости россиян к коронавирусу
Более 370 россиян возвращаются на Родину из США
В Минздраве назвали условие неуязвимости россиян к коронавирусу
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 24 мая 2020 года составило 47413 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 24 мая 2020: нарушители карантина пойдут мыть полы в больницы
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 24 мая 2020 года составило 32 653 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 24 мая 2020 года возросло до 1993 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 24 мая 2020: в эпидемии "виновата Бузова", а в Москве появилась карта иммунитета к COVID-19
Число заболевших коронавирусом в Москве на 24 мая 2020 года составило 161 397 человек
В МИД России ответили на обвинения о наведении вооружений на объекты США
Младшая сестра Ким Кардашьян показала свой новый образ
В Турции рассказали, когда на курортах страны ожидают туристов из России
Ученый рассказал об испытаниях вакцины от коронавируса в Оксфорде
Синоптик рассказал, когда в центральной России откроется купальный сезон
Вирусолог раскрыл, при каком условии не будет второй волны коронавируса
Ким Чен Ын впервые появился на публике с 1 мая
Синоптики назвали аномальными майские холода в Москве
Задержанный за попытку захвата банка в Москве признал свою вину
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
В Ингушетии произошло землетрясение
«Талибан»* объявил о прекращении огня в Афганистане на три дня
В Сети появилось видео испытания лазерного оружия в США
В Турции рассчитывают на туристов из России в этом году