Трамп отправился играть в гольф во время пандемии коронавируса

24 Май 2020 2020-05-24T09:08:52+03:00

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Американский президент Дональд Трамп отправился играть в гольф, в том время как в его стране бушует пандемия коронавирусной инфекции. Об этом 24 мая, в воскресенье, сообщает издание The Sun.

Своим неоднозначным поступков глава США нарушил сразу несколько правил социального дистанцирования, изоляции во время карантина и других мер по противодействию распространения заболевания. Кроме отсутствия на президента средств индивидуальной защиты и праздных прогулок, критику со стороны общественности вызвало и то, что Трамп спокойно здоровается за руку с другими людьми.

Поступок американского лидера раскритиковал в своем Twitter кандидат от Демократической партии на выборах президента текущего года Джо Байден.

- В стране от страшного заболевания умерли почти 100 тысяч человек, десятки миллионов жителей США лишились работы. А президент, тем временем, проводит день за игрой в гольф, - написал политик.

По последним данным на сегодняшний день на территории Соединенных Штатов зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения инфекцией. В стране скончались более 97 тысяч человек. Сегодня американская газета New York Times опубликовала на первой полосе список умерших от коронавируса. В воскресном номере появились имена тысячи погибших из-за болезни американцев.

ИСТОЧНИК KP.RU