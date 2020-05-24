Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

24 Май 2020 2020-05-24T09:31:08+03:00

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Российский президент Владимир Путин 24 мая, в воскресенье, поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам, подчеркнув, что отечественные ученые, исследующие ислам, "с глубоким почтением относятся к историческим, культурным, религиозным традициям отцов и дедов". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

- Знаменуя окончание священного месяца Рамадан, праздник разговения несет особый духовный смысл, радость обретения нового бесценного опыта нравственного очищения, самосовершенствования. На протяжении веков его принято отмечать не только усердной молитвой, но и проявлением внимания к тем, кто нуждается в помощи и заботе, - говорится в поздравлении российского лидера.

Владимир Путин отметил, что мусульманская община активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи.

- Сегодня в условиях пандемии ответственная гуманитарная, благотворительная миссия мусульманского духовенства, религиозных организаций, всех мусульман страны в высшей степени востребована, служит сбережению жизни и здоровья населения, - заключил президент России.

ИСТОЧНИК KP.RU