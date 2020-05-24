2020-05-24T10:09:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус у Алены Бабенко: что известно о состоянии здоровья актрисы

Актриса самоизолировалась сразу после того, как почувствовала недомогание
Ксения АНУФРИЕВА
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Коронавирус у Алены Бабенко: что известно о состоянии здоровья актрисыКоронавирус у Алены Бабенко: что известно о состоянии здоровья актрисыФото: Борис КУДРЯВОВ
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Российская актриса театра и кино Алена Бабенко заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

- Долгое время меня не было в «эфире», многие интересовались о моем самочувствии. Я самоизолировалась, а также покинула телевизионный проект «Танцы со звездами» после того, как почувствовала недомогание. К сожалению, оказалось, что я заболела коронавирусом, - написала Алена Бабенко.

По словам актрисы, на ранней стадии заражения у нее была сильная температура и слабость. Бабенко отметила, что в настоящее время она находится в больничном стационаре под присмотром медицинского персонала и чувствует себя намного лучше.

Ранее сайт kp.ru соощал, что специалисты российского министерства здравоохранения называли условие неуязвимости жителей государства к коронавирусу. По их словам, распространение инфекции прекратится, когда иммунитет выработается у 95% населения.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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