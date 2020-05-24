Под наблюдением врачей из-за коронавируса остаются 282 тысячи жителей России
Примерно 282 тысячи жителей России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 24 мая, в воскресенье, сообщили представители Роспотребнадзора.
За минувшие сутки в стране провели более 282 тысяч исследований. С начала пандемии количество проведенных тестов для диагностики заболевания достигло отметки в 8,6 миллиона.
Как ранее писал сайт kp.ru, в российской столице от коронавируса за один день вылечились 2427 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом, общее число людей, прошедших успешный курс лечения, на сегодняшний день составляет 49 840.
Эксперты назвали Москву и Подмосковье единственными регионами страны, которые уже прошли пик заболеваемости COVID-19, а также объяснили, когда остальные субъекты федерации преодолеют данные показатель.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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