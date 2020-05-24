2020-05-24T10:33:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Под наблюдением врачей из-за коронавируса остаются 282 тысячи жителей России

В стране провели более 8,6 миллиона тестов для диагностики заболевания
Ксения АНУФРИЕВА
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Под наблюдением врачей из-за коронавируса остаются 282 тысячи жителей РоссииПод наблюдением врачей из-за коронавируса остаются 282 тысячи жителей РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Примерно 282 тысячи жителей России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 24 мая, в воскресенье, сообщили представители Роспотребнадзора.

За минувшие сутки в стране провели более 282 тысяч исследований. С начала пандемии количество проведенных тестов для диагностики заболевания достигло отметки в 8,6 миллиона.

Как ранее писал сайт kp.ru, в российской столице от коронавируса за один день вылечились 2427 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом, общее число людей, прошедших успешный курс лечения, на сегодняшний день составляет 49 840.

Эксперты назвали Москву и Подмосковье единственными регионами страны, которые уже прошли пик заболеваемости COVID-19, а также объяснили, когда остальные субъекты федерации преодолеют данные показатель.

Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU

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