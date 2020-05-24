Москва и Подмосковье прошли пик эпидемии коронавируса

24 Май 2020 2020-05-24T10:57:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян сообщил, что Москва и Подмосковье стали единственными регионами России, которые уже прошли пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. В других субъектах этот показатель будет достигнут примерно через одна-две недели.

- Пик коронавируса прошел только столичный регион. Главная причина для этого – значительное увеличение тест-системы для выявления инфекции в Москве и Подмосковье в конце апреля этого года. Таким образом, с одной стороны, выросло количество новых выявленных зараженных и процент тех, кто болеет вирусом без симптомов. С другой стороны, инфекция была выявлена на самых ранних стадиях заражения, и инфицированные были изолированы, поэтому наступил пик и начался спад заболеваемости. Рост числа тестируемых и последующая изоляция носителей вируса привели к снижению темпа распространения заболеваемости, - отметил специалист в интервью РИА Новости.

Агаси Тавадян подчеркнул, что такая эпидемиологическая ситуация в настоящее время складывается только в столице и Подмосковье, а другие субъекты государства достигнут пик в ближайшие одну-две недели.

Ученый также отметил, что эффективность карантина особенно высока, если 90% людей соблюдают его, но в России, в сожалению, процент самоизолировавшихся граждан значительно ниже.

- Смягчение мер после существенного увеличения тестирования оправдано для Москвы и Подмосковья. Другим регионам следует наращивать тестирование, выявлять бессимптомных носителей и изолировать их, тем самым препятствовать распространению пандемии, - заключил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU