2020-05-24T11:51:22+03:00
Общество

Замминистра науки объяснил, во сколько вузов могут подать документы абитуриенты

Некоторые институты впервые будут пользоваться сервисом для приема документов онлайн
Ксения АНУФРИЕВА
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Замминистра науки объяснил, во сколько вузов могут подать документы абитуриентыЗамминистра науки объяснил, во сколько вузов могут подать документы абитуриентыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за пандемии прием в вузы в текущем году значительно усложнился. Появилась информация о том, что документы через портал Госуслуг для зачисления в институты в 2020 году можно подать в 53 учебных заведения. Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев в прямом эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» объяснил, во сколько вузов смогут подать документы абитуриенты.

- Абитуриенты могут подавать документы в пять вузов - в каждый вуз по трем специальностям по выбору. Не все кстати выбирают сразу 15 вариантов, но такое право есть и в этом году тоже. А вот 53 вуза - это те вузы, которые в этом году впервые в истории будут пользоваться централизованным сервисом подачи документов. То есть можно будет зайти через портал госуслуг, выбрать сервис "Поступление в вузы онлайн", и вот в эти 53 экспериментальных вуза можно посылать документы через единый сервис. В остальные вузы нужно будет посылать документы напрямую через их информационные системы, - рассказал замминистра науки.

Замминистра науки Дмитрий Афанасьев - о том, во сколько вузов могут подать документы абитуриенты и как это будет происходить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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