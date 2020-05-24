Замминистра науки объяснил, сколько будут платить студенты вузов за обучение в 2020 году

24 Май 2020 2020-05-24T11:38:26+03:00

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Некоторые высшие учебные учреждения подняли плату за обучения для коммерческих студентов, несмотря на рекомендации властей оставить ценовую политику на уровне прошлого года даже в период пандемии и экономического кризиса. Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев в прямом эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» рассказал, как будет формироваться плата за обучение коммерческих студентов.

- Всем вузам, которые такое заявили нужно внимательно прислушаться к президенту, который сказал не задирать цены. Мы будем контролировать ценовую политику через специальный инструмент. Мы сохраняем доступность и цены на уровне 2019 года. Что касается студентов, которые учатся в вузах не первый год, то там уже были ранее заключены договоры, определены предельные возможности повышения цен. Здесь мы тоже говорим, что нужно строго соблюдать условия договоров, искать способы смягчения ситуации, - объяснил Дмитрий Афанасьев.

ИСТОЧНИК KP.RU