Замминистра науки: желающих учиться платно становится все больше

24 Май 2020 2020-05-24T11:59:20+03:00

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Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев в прямом эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» рассказал, больше ли стало в последнее время в вузах платных мест, чем бюджетных, и как будет меняться данная ситуация на фоне пандемии и кризиса.

- Есть такой прогноз, [что ситуация изменится]. В связи с выделением бюджетных мест, желающих учиться платно будет меньше. В конечном счете не думаю, что это тренд. Тенденции последних лет показывают, что готовых учиться платно становилось все больше. Пока мне кажется трудно забегать вперед, - отметил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU