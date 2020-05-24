2020-05-24T11:59:20+03:00
Общество

Замминистра науки: желающих учиться платно становится все больше

В эфире радио "Комсольмольская правда" Дмитрий Афанасьев рассказал, стало ли больше в вузах платных мест
Ксения АНУФРИЕВА
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Тенденции последних лет показывают, что готовых учиться платно становилось все больше.Тенденции последних лет показывают, что готовых учиться платно становилось все больше.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев в прямом эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» рассказал, больше ли стало в последнее время в вузах платных мест, чем бюджетных, и как будет меняться данная ситуация на фоне пандемии и кризиса.

- Есть такой прогноз, [что ситуация изменится]. В связи с выделением бюджетных мест, желающих учиться платно будет меньше. В конечном счете не думаю, что это тренд. Тенденции последних лет показывают, что готовых учиться платно становилось все больше. Пока мне кажется трудно забегать вперед, - отметил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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