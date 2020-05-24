Замминистра науки: желающих учиться платно становится все больше
Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев в прямом эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» рассказал, больше ли стало в последнее время в вузах платных мест, чем бюджетных, и как будет меняться данная ситуация на фоне пандемии и кризиса.
- Есть такой прогноз, [что ситуация изменится]. В связи с выделением бюджетных мест, желающих учиться платно будет меньше. В конечном счете не думаю, что это тренд. Тенденции последних лет показывают, что готовых учиться платно становилось все больше. Пока мне кажется трудно забегать вперед, - отметил эксперт.
ИСТОЧНИК KP.RU