В Иране от коронавируса вылечилась 107-летняя пациентка
В Иране пожилая женщина в возрасте 107 лет смогла победить коронавирусную инфекцию и полностью вылечиться от заболевания. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщило местное информационное агентство IRNA со ссылкой на врачей медицинского учреждения, куда была госпитализирована женщина.
- Пожилая 107-летнея жительница города Шазенд, госпитализированная в больницу аятоллы Хонсари, вылечилась от коронавируса, - приводит издание слова пресс-секретаря университета медицинских наук в городе Арак Ясера Корбани.
Отмечается, что в силу возраста пациентка до сих пор находится в медицинском учреждении, однако состояние женщины уже не вызывает у врачей особых опасений.
На территории Ирана с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 133 тысячи жителей. 104 тысячи пациентов с подтверждённым диагнозом прошли успешный курс лучения и полностью выздоровели, скончались от инфекции 7,4 тысячи человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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