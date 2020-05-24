В Иране от коронавируса вылечилась 107-летняя пациентка

24 Май 2020 2020-05-24T13:40:16+03:00

Пенсионерка все еще находится в больнице, но ее состояние уже не вызывает опасений

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В Иране пожилая женщина в возрасте 107 лет смогла победить коронавирусную инфекцию и полностью вылечиться от заболевания. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщило местное информационное агентство IRNA со ссылкой на врачей медицинского учреждения, куда была госпитализирована женщина.

- Пожилая 107-летнея жительница города Шазенд, госпитализированная в больницу аятоллы Хонсари, вылечилась от коронавируса, - приводит издание слова пресс-секретаря университета медицинских наук в городе Арак Ясера Корбани.

Отмечается, что в силу возраста пациентка до сих пор находится в медицинском учреждении, однако состояние женщины уже не вызывает у врачей особых опасений.

На территории Ирана с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 133 тысячи жителей. 104 тысячи пациентов с подтверждённым диагнозом прошли успешный курс лучения и полностью выздоровели, скончались от инфекции 7,4 тысячи человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/772321" frameborder="0"></iframe> Старушка-богатырь, пережившая 2 пандемии.Простите, ребята, но богатыри – не мы! А вот эта бабушка, которая в детстве переболела испанкой, а сейчас – коронавирусом

ИСТОЧНИК KP.RU