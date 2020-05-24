В Японии решили полностью отменить антикоронавирусный режим ЧС

24 Май 2020 2020-05-24T14:45:28+03:00

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Японские власти приняли решение о полной отмене режима чрезвычайной ситуации, которые ранее был введен из-за распространения коронавирусной инфекции. Ограничения снимут в оставшихся пяти регионах государства, отмечает общественное телевидение Японии.

Пока что режим ЧС продолжает действовать на территории Токио, в соседних с ним префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, а также на севере страны в префектуре Хоккайдо. В остальных частях государства режим был уже досрочно снят.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в начале апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, а также в префектурах Осака, Хёго и Фукуока был введён режим чрезвычайной ситуации. Чуть позже действие карантина расширили на всю территорию Японии и продлили до конца мая. Однако 14 мая правительство страны сняло режим ЧС в большинстве регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU