2020-05-24T21:38:03+03:00
В мире

Протестующие акции "СтопРеванш" намерены дойти до дома Зеленского

Участники установили красно-чёрный флаг у места, где погиб первый участник событий на Майдане
Ася КУЗНЕЦОВА
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Колонна участников акции "Год Зеленского. Год реванша. #СтопРеванш" двинулась с площади Независимости в центре Киева в сторону Европейской площадиКолонна участников акции "Год Зеленского. Год реванша. #СтопРеванш" двинулась с площади Независимости в центре Киева в сторону Европейской площадиФото: REUTERS
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Участники акции "Год Зеленского. Год реванша. #СтопРеванш" отправились из центра Киева в сторону Мариинского парка, где расположен дом президента Украины Владимира Зеленского, сообщает "Интерфакс-Украина".

Протестующие также прошли по центральной улице Киева Крещатик и установили флаг на Европейской площади, где в 2104 году погиб первый участник событий на Майдане, а также почтили память всех погибших при столкновениях.

Участники в сопровождении взрывотехников на автомобиле и автобусе направились к дому 9а на улице Грушевского, где, по их данным, проживает Владимир Зеленский. Их также сопровождают полицейские и и кинологи с собаками. Движение на улице Грушевского перекрыли.

В день первой годовщины правления Владимира Зеленского на Майдан Независимости пришли порядка тысячи человек. Они принесли с собой флаги общественной организации "Дело громад", которая выступила инициатором акции, а также политических партий "Национальный корпус" и "Демократическая секира".

ИСТОЧНИК KP.RU

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