2020-05-24T21:42:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения

Глава Роспотребнадзора сообщила, что в России никто не умер от коронавируса дома
Ася КУЗНЕЦОВА
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России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения в связи с коронавирусомРоссии удалось избежать перегрузки системы здравоохранения в связи с коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения в связи с коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она также заявила, что в России не было ни одного случая смерти дома пациентов с подтверждённым диагнозом коронавируса.

Руководитель ведомства отметила, что в России не сбылся ни один из предсказываемых "страшных" сценариев развития пандемии коронавируса.

- Мы сегодня постепенно снижаемся по количеству ежедневно выявленных. Что мы на сегодняшний день можем взять как итог - не оправдался ни один "страшный" прогноз, какие нам здесь только не рисовали, это абсолютно точно. Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения, оно сработало, это совершенно очевидно и сегодня постепенно начинает освобождаться, мы это видим, - сказала Анна Попова, отметив, что сработали все меры, принятые ради предотвращения распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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