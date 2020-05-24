Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения

24 Май 2020 2020-05-24T21:42:39+03:00

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России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения в связи с коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она также заявила, что в России не было ни одного случая смерти дома пациентов с подтверждённым диагнозом коронавируса.

Руководитель ведомства отметила, что в России не сбылся ни один из предсказываемых "страшных" сценариев развития пандемии коронавируса.

- Мы сегодня постепенно снижаемся по количеству ежедневно выявленных. Что мы на сегодняшний день можем взять как итог - не оправдался ни один "страшный" прогноз, какие нам здесь только не рисовали, это абсолютно точно. Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения, оно сработало, это совершенно очевидно и сегодня постепенно начинает освобождаться, мы это видим, - сказала Анна Попова, отметив, что сработали все меры, принятые ради предотвращения распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU