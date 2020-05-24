Трамп считает, что Путин не хотел бы его победы на выборах в президенты США

24 Май 2020 2020-05-24T18:24:30+03:00

Трамп уверен, что Путин не хочет его победы на предстоящих выборах Фото: REUTERS

Он также уверен, что его переизбрания не хотел бы Пекин

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Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин не хочет его победы на предстоящих выборах. Он рассказал об этом в программе Full Measure.

- Я думаю, что я ему нравлюсь, но я уверен, что он не хочет, чтобы я победил на выборах, - отметил Трамп.

Также он добавил, что ещё не хотели бы его победы в Пекине.

Напомним, выборы президента США запланированы на 3 ноября. Дональд Трамп баллотируется на второй срок.

ИСТОЧНИК KP.RU