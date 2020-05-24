2020-05-24T18:55:13+03:00
Политика

Володин считает, что США стремятся к доминированию с помощью разрушения других стран

Председатель Госдумы сообщил, что ЦРУ и Госдеп используют блогеров для разрушения родной страны, а они этого не замечают
Ася КУЗНЕЦОВА
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Вячеслав Володин: цель США – сохранить свое доминирование за счет разрушения других странВячеслав Володин: цель США – сохранить свое доминирование за счет разрушения других странФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что цель США - сохранить своё доминирование за счёт разрушения других стран. Руководство штатов, по мнению Володина, распространяет лживую информацию о ситуации с коронавирусом и о рейтингах власти в России.

- Многие СМИ и блогеры не осознают, что их используют ЦРУ и Госдеп США, чтобы разрушить родную для них страну, - добавил Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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