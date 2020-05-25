Число заболевших коронавирусом в Московской области на 25 мая 2020 года составило 33515 человек

25 Май 2020 2020-05-24T21:39:13+03:00

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В Московской области за последние сутки выявили 862 новых случая заболевания COVID-19. Это почти столько же по сравнению с предыдущим периодом (на 16 человек больше).

Количество выздоровевших - 5520 пациентов. За последние сутки - 357.

- Всего же с начала пандемии в области зафиксировано 33515 случаев коронавируса, - сообщили «КП» в Оперативном штабе Московской области по ситуации с коронавирусом. - Скончалось (тоже за весь период) 329 заболевших. Выздоровели и выписались - 5520 человек.

Напомним, больше всего инфицированных в крупных муниципалитетах (Королев, Мытищи, Подольск, Красногорск и другие).

Также напомним, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев накануне заявил, что следующий этап послаблений в области - открытие кафе и ресторанов, химчисток, парикмахерских и ателье. Однако точной даты пока не назвал. Она зависит от дальнейшей статистики и поведения самих жителей, многие которые вышли недавно на работу (на территории Подмосковья после карантина заработало около 2 тысяч предприятий - но на каждом трудиться разрешили в масках и перчатках, и соблюдать при этом дистанцию).

Пропускную систему в Подмосковье отменили. Передвигаться по улицам можно свободно. Однако при поездке в Москву электронный документ обязателен. Его можно оформить на сайте Правительства Москвы - mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU