2020-05-24T21:39:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 25 мая 2020 года составило 33515 человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 25 мая 2020 года
Павел КЛОКОВ
Поделиться:
В Московской области за последние сутки выявили 862 новых случая заболевания COVID-19.В Московской области за последние сутки выявили 862 новых случая заболевания COVID-19.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Московской области за последние сутки выявили 862 новых случая заболевания COVID-19. Это почти столько же по сравнению с предыдущим периодом (на 16 человек больше).

Количество выздоровевших - 5520 пациентов. За последние сутки - 357.

- Всего же с начала пандемии в области зафиксировано 33515 случаев коронавируса, - сообщили «КП» в Оперативном штабе Московской области по ситуации с коронавирусом. - Скончалось (тоже за весь период) 329 заболевших. Выздоровели и выписались - 5520 человек.

Напомним, больше всего инфицированных в крупных муниципалитетах (Королев, Мытищи, Подольск, Красногорск и другие).

Также напомним, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев накануне заявил, что следующий этап послаблений в области - открытие кафе и ресторанов, химчисток, парикмахерских и ателье. Однако точной даты пока не назвал. Она зависит от дальнейшей статистики и поведения самих жителей, многие которые вышли недавно на работу (на территории Подмосковья после карантина заработало около 2 тысяч предприятий - но на каждом трудиться разрешили в масках и перчатках, и соблюдать при этом дистанцию).

Пропускную систему в Подмосковье отменили. Передвигаться по улицам можно свободно. Однако при поездке в Москву электронный документ обязателен. Его можно оформить на сайте Правительства Москвы - mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Приморья пообещал отремонтировать больницу после пожара
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 25 мая 2020 года составило 49840 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 25 мая 2020 года составило 33515 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 25 мая 2020: количество выздоровевших превысило 5,5 тысяч
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 25 мая 2020 года возросло до 1993 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 25 мая 2020 года составило 163 913 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 25 мая 2020: количество заболевших идет на спад
Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе ослабления карантина
Жерар Депардье может претендовать на господдержку, как пострадавший от пандемии коронавируса
Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 360 тысяч
Роспотребнадзор: Алкоголь не защищает от коронавируса
Пожар в приморской больнице локализован, никто не пострадал
Бельгийцы подали в суд на правительство из-за карантина
Девочку, жившую с рождения в больнице, забрали из клиники
Сирийские военные уничтожили банду террористов в провинции Ракка
Появилось видео побега участников перестрелки на Каширском шоссе в Москве
В Госдуме предложили начислять надбавку к пенсии не с 80, а с 75 лет
В Москве возле мусорного бака нашли тело гражданки Кубы