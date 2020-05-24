2020-05-24T21:56:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирусом заразились уже более 5,2 миллиона человек по всему миру

Погибли более 337 тысяч заразившихся
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Число заражений коронавирусом в мире превысило 5,2 миллионаЧисло заражений коронавирусом в мире превысило 5,2 миллионаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 5,2 миллиона человек по данным Всемирной организации здравоохранения. За последние сутки новых заражённых было зафиксировано более 100 тысяч.

Всего в мире погибли 337 тысяч заражённых пациентов.

Напомним, 11 марта ВОЗ признал вспышку коронавируса пандемией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Австрии полиция пришла в незаконно работавшее кафе и обнаружила там президента страны
Коронавирусом заразились уже более 5,2 миллиона человек по всему миру
СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве после перестрелки на юге Москвы
Один человек ранен в перестрелке на юге Москвы
Трёх участников перестрелки на юге Москвы задержали
На юге Москвы неизвестные открыли стрельбу
Володин считает, что США стремятся к доминированию с помощью разрушения других стран
В России медикам начали переводить страховые выплаты за работу с заражёнными коронавирусом
Трамп считает, что Путин не хотел бы его победы на выборах в президенты США
44 российских региона могут переходить к первому этапу снятия ограничений
В России не было ни одной смерти дома пациентов с коронавирусом
Саммит G7 в Вашингтоне перенесли на конец июня
Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения