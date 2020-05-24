Коронавирусом заразились уже более 5,2 миллиона человек по всему миру

24 Май 2020 2020-05-24T21:56:08+03:00

Погибли более 337 тысяч заразившихся

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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 5,2 миллиона человек по данным Всемирной организации здравоохранения. За последние сутки новых заражённых было зафиксировано более 100 тысяч.

Всего в мире погибли 337 тысяч заражённых пациентов.

Напомним, 11 марта ВОЗ признал вспышку коронавируса пандемией.

ИСТОЧНИК KP.RU