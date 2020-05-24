Коронавирусом заразились уже более 5,2 миллиона человек по всему миру
Погибли более 337 тысяч заразившихся
Число заражений коронавирусом в мире превысило 5,2 миллионаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 5,2 миллиона человек по данным Всемирной организации здравоохранения. За последние сутки новых заражённых было зафиксировано более 100 тысяч.
Всего в мире погибли 337 тысяч заражённых пациентов.
Напомним, 11 марта ВОЗ признал вспышку коронавируса пандемией.
ИСТОЧНИК KP.RU