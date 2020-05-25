25 Май 2020 2020-05-24T22:33:18+03:00

Число инфицированных коронавирусом в Москве за сутки возросло на 2516 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Москве на 25 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 25 мая 2020 года составило 49840 человек. За последние сутки из столичных больниц были выписаны 2427 благополучно излечившихся пациентов.

Всего же с начала вспышки COVID-19 в столице зафиксировано уже 163913 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 2516 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.

В оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве рассказали, что 41,9% новых инфицированных – это молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,8% – от 46 до 65, 8,7% – от 66 до 79 лет, 5,2% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 10,4% – дети и подростки до 18 лет.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Оперативный штаб напоминает всем москвичам о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции до 31 мая включительно.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, зачем на самом деле нужно носить защитные маски, насколько они эффективны и почему во время пандемии лучше держаться подальше от затылков людей в масках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778630" frameborder="0"></iframe> Масочный режим вступил в силу в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU