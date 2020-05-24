2020-05-24T23:27:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В Британии с 1 июня начнется второй этап ослабления карантина

Об этом объявил премьер-министр Борис Джонсон
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Премьер-министр Великобритании Борис ДжонсонПремьер-министр Великобритании Борис ДжонсонФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Великобритании с 1 июня начнется второй этап ослабления карантина: постепенно будут открываться закрытые из-за пандемии коронавируса COVID-19 магазины, ученики начальных школ вернутся за парты.

О том, что с первого дня лета правительство Соединенного Королевства, как и планировалось, намерено приступить ко второму этапу снятия ограничений, объявил воскресенье на брифинге премьер-министр страны Борис Джонсон. Он сообщил, что в ближайшие дни британский кабмин представит детальную оценку ситуации с коронавирусной инфекцией в Британии.

«Но уже сегодня я могу подтвердить, что мы рассчитываем на то, что сможем приступить ко второму этапу осуществления мер по ослаблению карантина», - сказал Джонсон.

Глава британского правительства добавил, что младшие школьники вернутся к урокам с 1 июня, а через две недели, с 15 июня, смогут приступить к занятиям ученики десятых и двенадцатых классов, которым вскоре нужно будет сдавать экзамены, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первый этап ослабления карантина в Великобритании начался 13 мая.

В Великобритании начали ослаблять введённые из-за коронавируса ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бургомистр Берлина предложил разместить в городских клиниках больных с коронавирусом из Москвы
В США из-за неполадок отложили испытания орбитальной ракеты
В Британии с 1 июня начнется второй этап ослабления карантина
Умер 34-летний хирург Ступинской больницы, лечивший заражённых коронавирусом
В Австрии полиция пришла в незаконно работавшее кафе и обнаружила там президента страны
Коронавирусом заразились уже более 5,2 миллиона человек по всему миру
СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве после перестрелки на юге Москвы
Один человек ранен в перестрелке на юге Москвы
Трёх участников перестрелки на юге Москвы задержали
На юге Москвы неизвестные открыли стрельбу
Володин считает, что США стремятся к доминированию с помощью разрушения других стран
В России медикам начали переводить страховые выплаты за работу с заражёнными коронавирусом
Трамп считает, что Путин не хотел бы его победы на выборах в президенты США
44 российских региона могут переходить к первому этапу снятия ограничений
В России не было ни одной смерти дома пациентов с коронавирусом
Саммит G7 в Вашингтоне перенесли на конец июня
Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения