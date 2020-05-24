В Британии с 1 июня начнется второй этап ослабления карантина

24 Май 2020 2020-05-24T23:27:39+03:00

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В Великобритании с 1 июня начнется второй этап ослабления карантина: постепенно будут открываться закрытые из-за пандемии коронавируса COVID-19 магазины, ученики начальных школ вернутся за парты.

О том, что с первого дня лета правительство Соединенного Королевства, как и планировалось, намерено приступить ко второму этапу снятия ограничений, объявил воскресенье на брифинге премьер-министр страны Борис Джонсон. Он сообщил, что в ближайшие дни британский кабмин представит детальную оценку ситуации с коронавирусной инфекцией в Британии.

«Но уже сегодня я могу подтвердить, что мы рассчитываем на то, что сможем приступить ко второму этапу осуществления мер по ослаблению карантина», - сказал Джонсон.

Глава британского правительства добавил, что младшие школьники вернутся к урокам с 1 июня, а через две недели, с 15 июня, смогут приступить к занятиям ученики десятых и двенадцатых классов, которым вскоре нужно будет сдавать экзамены, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первый этап ослабления карантина в Великобритании начался 13 мая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/779044" frameborder="0"></iframe> В Великобритании начали ослаблять введённые из-за коронавируса ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU