Бургомистр Берлина предложил разместить в городских клиниках больных с коронавирусом из Москвы

24 Май 2020 2020-05-25T00:21:10+03:00

По словам Мюллера, пока из российского города-побратима немецкой столицы на его предложение ничего не ответили

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Городские власти Берлина предложили городу-побратиму Москве помощь в лечении больных с коронавирусом. Бургомистр немецкой столицы Михаэль Мюллер заявил о готовности принять в берлинских клиниках пациентов из российской столицы.

В интервью изданию Der Tagesspiegel градоначальник рассказал, что подобное предложение о размещении пациентов с COVID-19 в клинике Charite было сделано Италии, но итальянцы его не приняли.

«Вместо этого наша университетская клиника приняла пациентов из Франции, за что президент Эммануэль Макрон несколько дней назад письменно поблагодарил нас», - подчеркнул Михаэль Мюллер.

Бургомистр Берлина добавил, что столица Германии готова «и впредь оказывать помощь, если у наших клиник будут для этого возможности».

«Я передал соответствующее предложение также нашему городу-партнеру Москве», - сказал Мюллер, отметив, что ответа из России пока не поступило.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по данным на сегодняшний день, с начала вспышки COVID-19 в Москве зафиксировано 163913 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 2516 новых заразившихся. Полностью выздоровели и выписались из больниц 49840 человек

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ИСТОЧНИК KP.RU