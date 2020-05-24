2020-05-25T00:21:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Бургомистр Берлина предложил разместить в городских клиниках больных с коронавирусом из Москвы

По словам Мюллера, пока из российского города-побратима немецкой столицы на его предложение ничего не ответили
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Бургомистр Берлина Михаэль МюллерБургомистр Берлина Михаэль МюллерФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Городские власти Берлина предложили городу-побратиму Москве помощь в лечении больных с коронавирусом. Бургомистр немецкой столицы Михаэль Мюллер заявил о готовности принять в берлинских клиниках пациентов из российской столицы.

В интервью изданию Der Tagesspiegel градоначальник рассказал, что подобное предложение о размещении пациентов с COVID-19 в клинике Charite было сделано Италии, но итальянцы его не приняли.

«Вместо этого наша университетская клиника приняла пациентов из Франции, за что президент Эммануэль Макрон несколько дней назад письменно поблагодарил нас», - подчеркнул Михаэль Мюллер.

Бургомистр Берлина добавил, что столица Германии готова «и впредь оказывать помощь, если у наших клиник будут для этого возможности».

«Я передал соответствующее предложение также нашему городу-партнеру Москве», - сказал Мюллер, отметив, что ответа из России пока не поступило.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по данным на сегодняшний день, с начала вспышки COVID-19 в Москве зафиксировано 163913 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 2516 новых заразившихся. Полностью выздоровели и выписались из больниц 49840 человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как я победила тяжелую форму коронавируса: «Чувствуешь адскую боль во всем теле, но плачешь от счастья, ведь можешь дышать!»

Москвичка с тяжелой формой коронавируса вела дневник и подробно записывала все симптомы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве с 25 мая начнут работу МФЦ и каршеринг
Бургомистр Берлина предложил разместить в городских клиниках больных с коронавирусом из Москвы
В США из-за неполадок отложили испытания орбитальной ракеты
В Британии с 1 июня начнется второй этап ослабления карантина
Умер 34-летний хирург Ступинской больницы, лечивший заражённых коронавирусом
В Австрии полиция пришла в незаконно работавшее кафе и обнаружила там президента страны
Коронавирусом заразились уже более 5,2 миллиона человек по всему миру
СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве после перестрелки на юге Москвы
Один человек ранен в перестрелке на юге Москвы
Трёх участников перестрелки на юге Москвы задержали
На юге Москвы неизвестные открыли стрельбу
Володин считает, что США стремятся к доминированию с помощью разрушения других стран
В России медикам начали переводить страховые выплаты за работу с заражёнными коронавирусом
Трамп считает, что Путин не хотел бы его победы на выборах в президенты США
44 российских региона могут переходить к первому этапу снятия ограничений
В России не было ни одной смерти дома пациентов с коронавирусом
Саммит G7 в Вашингтоне перенесли на конец июня
Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения